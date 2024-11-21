Эксперт рассказал о возможной ядерной мощи ракеты «Орешник»
Ракета «Орешник» может быть оснащена как осколочно-фугасным зарядом, так и ядерным. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил военный эксперт Анатолий Матвийчук.
По его словам, ракета обладает дальностью около 6000 км и разделяющейся боевой частью, которая может включать от шести до восьми головок.
Каждая из них, согласно его предположению, способна нести заряд мощностью в сотни тысяч килотонн. Это значительно превышает мощность взрывов, которые были произведены на Хиросиму и Нагасаки, в 100-200 раз.
Матвийчук также отметил, что ракета, вероятно, уже находится на боевом дежурстве, и ее нынешняя демонстрация может свидетельствовать о готовности использовать её в ядерном снаряжении, передает «Радиоточка НСН».
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