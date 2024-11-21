Эксперт рассказал о возможной ядерной мощи ракеты «Орешник»

Ракета «Орешник» может быть оснащена как осколочно-фугасным зарядом, так и ядерным. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил военный эксперт Анатолий Матвийчук.

По его словам, ракета обладает дальностью около 6000 км и разделяющейся боевой частью, которая может включать от шести до восьми головок.