«Роскосмос» показал спутниковое фото шторма, обрушившегося на Москву

«Роскосмос» опубликовал спутниковое изображение шторма, который прошел по Москве 21 ноября. Снимок был сделан спутником «Метеор-М».

В связи с сильными порывами ветра в Москве и Подмосковье был объявлен оранжевый уровень погодной опасности.

МЧС: в Сочи объявлено штормовое предупреждение

Синоптики предупредили о возможных порывах ветра до 25 метров в секунду, а также о том, что осадки могут составить до половины месячной нормы.

По данным «Роскосмоса», спутники продолжают отслеживать развитие погодной ситуации в столице, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: Соцсети/Roscosmos
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