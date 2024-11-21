«Роскосмос» показал спутниковое фото шторма, обрушившегося на Москву
21 ноября 202420:57
«Роскосмос» опубликовал спутниковое изображение шторма, который прошел по Москве 21 ноября. Снимок был сделан спутником «Метеор-М».
В связи с сильными порывами ветра в Москве и Подмосковье был объявлен оранжевый уровень погодной опасности.
Синоптики предупредили о возможных порывах ветра до 25 метров в секунду, а также о том, что осадки могут составить до половины месячной нормы.
По данным «Роскосмоса», спутники продолжают отслеживать развитие погодной ситуации в столице, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Роскосмос» показал спутниковое фото шторма, обрушившегося на Москву
- США предупредили иностранные банки о рисках работы с системой СПФС России
- Путин рассказал о погибших при ударе Storm Shadow в Курской области
- Путин рассказал, какие объекты могут стать мишенью для российских ракет
- Путин сообщил об испытании баллистической ракеты средней дальности
- Путин заявил о применении против РФ дальнобойного оружия Запада
- МВД предложило упростить регистрацию автомобилей, убрав требование ОСАГО
- Бывший совладелец «Азбуки вкуса» отверг обвинения в мошенничестве
- Билеты на мероприятия культурных площадок Москвы начнут продавать по паспортам
- Венгрия выступила против новых санкций ЕС против России и Белоруссии
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru