Конец и устранение: Запад «серьезно рекомендовал» Зеленскому пойти на переговоры

Андрей Марочко заявил НСН, что конец боевых действий и переговоры приведут к устранению Зеленского, но Запад все больше требует от Киева мира. 

Украинский лидер Владимир Зеленский добровольно никогда не согласится на переговоры с Россией, так как опасается за свою жизнь, но Запад все больше требует от Киева мира, заявил в интервью НСН подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому обеспечить прекращение огня для проведения мирных переговоров. По его словам, Зеленскому не очень понравилось предложение о прекращении огня, у него возникли некоторые сомнения, но он предложил поразмышлять и подумать над идеей. Украинский лидер при этом подчеркнул, что «Украина действительно хочет мира».

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«Взятие Россией населенных пунктов имеет только косвенное отношение к возможным переговорам. На самом деле на ситуацию нужно смотреть немного шире, поскольку прекращение огня означает для Зеленского смерть. Он прекрасно понимает, что конец боевых действий и переговоры приведут к тому, что его свои же националисты и радикалы просто устранят. Мы даже не говорим про западные спецслужбы, которые его полностью контролируют. Зеленскому нужно, чтобы лилась кровь на линии боевого соприкосновения, он на этом неплохо зарабатывает, так как финансирование не прекращается со стороны Запада. Все поставки идут в Киев через карманы, что пополняет бюджет и самого Зеленского», - отметил он.

При этом, по его словам, нехватка ресурсов у ВСУ подталкивает Зеленского к мирной риторике, но додавить этот вопрос могут только западные партнеры Киева.

«С другой стороны, основным фактором для Зеленского сегодня выступает нехватка ресурсов, это может поспособствовать какому-то переговорному процессу. Мы улучшаем свое стратегическое положение на линии боевого соприкосновения, противнику приходится растягивать свои ресурсы и средства. Сейчас Запад активно подталкивает Зеленского к переговорам, Зеленский этого явно не хочет, но ему могут это очень, скажем так, серьезно рекомендовать. И только в этом случае он пойдет на переговоры», - заключил собеседник НСН.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова вести переговоры с Украиной через посредников, а также открыта для любой другой формы диалога, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Telegram-канал Владимира Зеленского
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