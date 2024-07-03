Конец и устранение: Запад «серьезно рекомендовал» Зеленскому пойти на переговоры

«Взятие Россией населенных пунктов имеет только косвенное отношение к возможным переговорам. На самом деле на ситуацию нужно смотреть немного шире, поскольку прекращение огня означает для Зеленского смерть. Он прекрасно понимает, что конец боевых действий и переговоры приведут к тому, что его свои же националисты и радикалы просто устранят. Мы даже не говорим про западные спецслужбы, которые его полностью контролируют. Зеленскому нужно, чтобы лилась кровь на линии боевого соприкосновения, он на этом неплохо зарабатывает, так как финансирование не прекращается со стороны Запада. Все поставки идут в Киев через карманы, что пополняет бюджет и самого Зеленского», - отметил он.

При этом, по его словам, нехватка ресурсов у ВСУ подталкивает Зеленского к мирной риторике, но додавить этот вопрос могут только западные партнеры Киева.

«С другой стороны, основным фактором для Зеленского сегодня выступает нехватка ресурсов, это может поспособствовать какому-то переговорному процессу. Мы улучшаем свое стратегическое положение на линии боевого соприкосновения, противнику приходится растягивать свои ресурсы и средства. Сейчас Запад активно подталкивает Зеленского к переговорам, Зеленский этого явно не хочет, но ему могут это очень, скажем так, серьезно рекомендовать. И только в этом случае он пойдет на переговоры», - заключил собеседник НСН.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова вести переговоры с Украиной через посредников, а также открыта для любой другой формы диалога, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

