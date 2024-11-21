США предупредили иностранные банки о рисках работы с системой СПФС России

Министерство финансов США через Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) предупредило, что присоединение иностранных банков к Системе передачи финансовых сообщений (СПФС) Центробанка России может рассматриваться как тревожный сигнал.

OFAC заявило, что готово усилить давление на финансовые учреждения, которые подключаются к СПФС, и предупредило банки о рисках, связанных с подобными действиями. Также было отмечено, что такие банки могут быть использованы для обхода российских санкций.