США предупредили иностранные банки о рисках работы с системой СПФС России

Министерство финансов США через Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) предупредило, что присоединение иностранных банков к Системе передачи финансовых сообщений (СПФС) Центробанка России может рассматриваться как тревожный сигнал.

OFAC заявило, что готово усилить давление на финансовые учреждения, которые подключаются к СПФС, и предупредило банки о рисках, связанных с подобными действиями. Также было отмечено, что такие банки могут быть использованы для обхода российских санкций.

США расширили список санкций против России

СПФС, созданная в 2014 году после угрозы отключения российских банков от SWIFT, позволяет осуществлять финансовые транзакции внутри России и за рубежом. Система приобрела особое значение в 2022 году после введения новых международных санкций.

Минфин США отметил, что иранские банки, попавшие под санкции, уже подключились к СПФС, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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