США предупредили иностранные банки о рисках работы с системой СПФС России
Министерство финансов США через Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) предупредило, что присоединение иностранных банков к Системе передачи финансовых сообщений (СПФС) Центробанка России может рассматриваться как тревожный сигнал.
OFAC заявило, что готово усилить давление на финансовые учреждения, которые подключаются к СПФС, и предупредило банки о рисках, связанных с подобными действиями. Также было отмечено, что такие банки могут быть использованы для обхода российских санкций.
СПФС, созданная в 2014 году после угрозы отключения российских банков от SWIFT, позволяет осуществлять финансовые транзакции внутри России и за рубежом. Система приобрела особое значение в 2022 году после введения новых международных санкций.
Минфин США отметил, что иранские банки, попавшие под санкции, уже подключились к СПФС, передает «Радиоточка НСН».
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