Песков: Путин и Трамп не обсуждают достижение мира на Украине
Президент России Владимир Путин и бывший лидер США Дональд Трамп не обсуждают условия достижения мира на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Это не так», — указал представитель Кремля, отвечая на вопрос, вели ли Путин и Трамп соответствующий диалог.
В июне Владимир Путин выступил с предложением вывести украинские войска с территории новых регионов РФ для начала переговоров по урегулированию ситуации.
Ранее Трамп заявлял, что сможет завершить конфликт на Украине «за один день», при этом в Кремле отмечали, что это слишком сложная задача, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru