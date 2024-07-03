Песков: Путин и Трамп не обсуждают достижение мира на Украине

«Это не так», — указал представитель Кремля, отвечая на вопрос, вели ли Путин и Трамп соответствующий диалог.

В июне Владимир Путин выступил с предложением вывести украинские войска с территории новых регионов РФ для начала переговоров по урегулированию ситуации.

Ранее Трамп заявлял, что сможет завершить конфликт на Украине «за один день», при этом в Кремле отмечали, что это слишком сложная задача, напоминает RT.

