Британия и Франция расследуют коррупцию в компании-поставщике ракет Украине

Британские и французские правоохранительные органы начали совместное антикоррупционное расследование против оборонной компании Thales, которая поставляет военную продукцию на Украину. Об этом сообщается в заявлении Службы по борьбе с крупными финансовыми махинациями Великобритании (SFO).

Компания, чья штаб-квартира находится в Париже, подозревается в коррупционной деятельности, включая взяточничество.

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В рамках расследования проверяется деятельность дочерней фирмы Thales UK, которая управляет 16 объектами в Великобритании c общим числом сотрудников в 7 тыс. человек.

Одна из этих компаний, расположенная в Белфасте (Северная Ирландия), занимается производством многоцелевых ракет Martlet и переносных зенитных ракетных комплексов Starstreak, поставляемых на Украину правительством Великобритании, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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