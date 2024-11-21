Британия и Франция расследуют коррупцию в компании-поставщике ракет Украине
Британские и французские правоохранительные органы начали совместное антикоррупционное расследование против оборонной компании Thales, которая поставляет военную продукцию на Украину. Об этом сообщается в заявлении Службы по борьбе с крупными финансовыми махинациями Великобритании (SFO).
Компания, чья штаб-квартира находится в Париже, подозревается в коррупционной деятельности, включая взяточничество.
В рамках расследования проверяется деятельность дочерней фирмы Thales UK, которая управляет 16 объектами в Великобритании c общим числом сотрудников в 7 тыс. человек.
Одна из этих компаний, расположенная в Белфасте (Северная Ирландия), занимается производством многоцелевых ракет Martlet и переносных зенитных ракетных комплексов Starstreak, поставляемых на Украину правительством Великобритании, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru