Путин рассказал о погибших при ударе Storm Shadow в Курской области
21 ноября 202420:40
Президент России Владимир Путин заявил о жертвах среди российских военных в результате удара ВСУ с помощью ракет Storm Shadow по командному пункту ВС РФ в Курской области.
«В Курской области нападение было совершено на один из командных пунктов нашей группировки «Север». В результате атаки и противовоздушного боя есть, к сожалению, пострадавшие, погибшие, и раненные из числа личного состава подразделений внешней охраны объекта», — сказал Путин.
Российский лидер подчеркнул, что применение дальнобойного оружия противником не может повлиять на ход СВО.
Новость дополняется.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Роскосмос» показал спутниковое фото шторма, обрушившегося на Москву
- США предупредили иностранные банки о рисках работы с системой СПФС России
- Путин рассказал о погибших при ударе Storm Shadow в Курской области
- Путин рассказал, какие объекты могут стать мишенью для российских ракет
- Путин сообщил об испытании баллистической ракеты средней дальности
- Путин заявил о применении против РФ дальнобойного оружия Запада
- МВД предложило упростить регистрацию автомобилей, убрав требование ОСАГО
- Бывший совладелец «Азбуки вкуса» отверг обвинения в мошенничестве
- Билеты на мероприятия культурных площадок Москвы начнут продавать по паспортам
- Венгрия выступила против новых санкций ЕС против России и Белоруссии
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru