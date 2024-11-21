Путин рассказал о погибших при ударе Storm Shadow в Курской области

Президент России Владимир Путин заявил о жертвах среди российских военных в результате удара ВСУ с помощью ракет Storm Shadow по командному пункту ВС РФ в Курской области.

Путин рассказал, какие объекты могут стать мишенью для российских ракет
«В Курской области нападение было совершено на один из командных пунктов нашей группировки «Север». В результате атаки и противовоздушного боя есть, к сожалению, пострадавшие, погибшие, и раненные из числа личного состава подразделений внешней охраны объекта», — сказал Путин.

Российский лидер подчеркнул, что применение дальнобойного оружия противником не может повлиять на ход СВО.

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ФОТО: ТАСС / Lewis Joly / AP
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