Путин и Лукашенко провели телефонные переговоры
Главы России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонные переговоры, сообщает БЕЛТА.
Известно, что темой беседы президентов стала ситуация в Белоруссии - рост протестов на фоне прошедших 9 августа президентских выборов, сообщает РИА Новости.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о своем намерении связаться с российским лидером Владимиром Путиным. Он отметил, что ситуация в Белоруссии угрожает Союзному государству.
Напомним, журналист и публицист Николай Сванидзе в эфире НСН назвал происходящее в республике революцией, отметив, что Лукашенко политически бесперспективен.
«Друзья, в Белоруссии революция. Это страшный сон нашей власти – оранжевая революция. Чем она закончится - неизвестно. Мой прогноз – Александр Григорьевич Лукашенко политически бесперспективен», – прокомментировал он.
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