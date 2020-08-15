Сванидзе: революция в Белоруссии – страшный сон российской власти

На протяжении всей недели в Белоруссии не прекращались массовые протесты из-за результатов президентских выборов. Согласно сведениям ЦИК, Александр Лукашенко одержал победу. Сообщается, что он набрал чуть более 80 процентов голосов, в то время как за Светлану Тихановскую, главного конкурента Лукашенко, проголосовали порядка 10 процентов.

Журналист и публицист Николай Сванидзе в эфире НСН назвал происходящее в республике революцией, отметив, что Лукашенко политически бесперспективен.