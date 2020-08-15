Сванидзе: революция в Белоруссии – страшный сон российской власти

На протяжении всей недели в Белоруссии не прекращались массовые протесты из-за результатов президентских выборов. Согласно сведениям ЦИК, Александр Лукашенко одержал победу. Сообщается, что он набрал чуть более 80 процентов голосов, в то время как за Светлану Тихановскую, главного конкурента Лукашенко, проголосовали порядка 10 процентов.

Журналист и публицист Николай Сванидзе в эфире НСН назвал происходящее в республике революцией, отметив, что Лукашенко политически бесперспективен.

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«Друзья, в Белоруссии революция. Это страшный сон нашей власти – оранжевая революция. Чем она закончится - неизвестно. Мой прогноз – Александр Григорьевич Лукашенко политически бесперспективен. А когда он согласится с этим сам в ближайшие дни или в ближайшие месяцы, возможны разные варианты. Но перспектив у него нет. Его мечта – передать власть сыну – уже не имеет, боюсь, шансов на реализацию», – прокомментировал он.

Кроме того, Николай Сванидзе поделился с НСН мнением, что российская вакцина от COVID-19 была зарегистрирована только из-за желания быть первыми.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
ТЕГИ:ЛукашенкоНиколай СванидзеБелоруссияМинск
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