Лукашенко намерен провести переговоры с Путиным

«Надо связаться с Путиным, президентом России, чтобы я мог с ним переговорить сейчас. Потому что это уже угроза не только Беларуси», — заявил белорусский президент.

По мнению Лукашенко, защита Белоруссии — «это не меньше, чем защита всего нашего пространства, Союзного государства». Президент считает, что волнения могут перекинуться в Россию, «если белорусы не выдержат».

Ранее журналист и публицист Николай Сванидзе в эфире НСН назвал происходящее в республике революцией, отметив, что Лукашенко политически бесперспективен.

«Друзья, в Белоруссии революция. Это страшный сон нашей власти – оранжевая революция. Чем она закончится - неизвестно. Мой прогноз – Александр Григорьевич Лукашенко политически бесперспективен», – прокомментировал он.

