Лукашенко намерен провести переговоры с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о намерении связаться с российским лидером Владимиром Путиным. Темой переговоров станет ситуация в Белоруссии и угроза Союзному государству из-за начавшихся в Минске протестов, сообщает агентство БЕЛТА.
Лукашенко считает, что «фактически по сценарию разворачивается агрессия против Белоруссии», информирует RT.
«Надо связаться с Путиным, президентом России, чтобы я мог с ним переговорить сейчас. Потому что это уже угроза не только Беларуси», — заявил белорусский президент.
По мнению Лукашенко, защита Белоруссии — «это не меньше, чем защита всего нашего пространства, Союзного государства». Президент считает, что волнения могут перекинуться в Россию, «если белорусы не выдержат».
Ранее журналист и публицист Николай Сванидзе в эфире НСН назвал происходящее в республике революцией, отметив, что Лукашенко политически бесперспективен.
«Друзья, в Белоруссии революция. Это страшный сон нашей власти – оранжевая революция. Чем она закончится - неизвестно. Мой прогноз – Александр Григорьевич Лукашенко политически бесперспективен», – прокомментировал он.
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