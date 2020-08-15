Лукашенко намерен провести переговоры с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о намерении связаться с российским лидером Владимиром Путиным. Темой переговоров станет ситуация в Белоруссии и угроза Союзному государству из-за начавшихся в Минске протестов, сообщает агентство БЕЛТА.

Лукашенко считает, что «фактически по сценарию разворачивается агрессия против Белоруссии», информирует RT.

Политолог: белорусские мэры не поддержат призыв Тихановской к протестам

«Надо связаться с Путиным, президентом России, чтобы я мог с ним переговорить сейчас. Потому что это уже угроза не только Беларуси», — заявил белорусский президент.

По мнению Лукашенко, защита Белоруссии — «это не меньше, чем защита всего нашего пространства, Союзного государства». Президент считает, что волнения могут перекинуться в Россию, «если белорусы не выдержат».

Ранее журналист и публицист Николай Сванидзе в эфире НСН назвал происходящее в республике революцией, отметив, что Лукашенко политически бесперспективен.

«Друзья, в Белоруссии революция. Это страшный сон нашей власти – оранжевая революция. Чем она закончится - неизвестно. Мой прогноз – Александр Григорьевич Лукашенко политически бесперспективен», – прокомментировал он.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: Путин Лукашенко Сочи
ТЕГИ:ПереговорыПутинВладимир ПутинЛукашенкоАлександр Лукашенко
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры