Путин: «Чем меньше барахла, тем меньше завезут клопов»

По словам президента, запрет на возможные поставки товаров в РФ тоже нестрашны, ведь «чем меньше барахла», тем больше шансов, что в страну не завезут клопов. Как указал глава государства, ограничительными мерами Запад пытался наказать Москву, но в итоге наказал сам себя, ударив по своей экономике и рабочим местам.

Как отметил Путин, власти стран Запада доходят до абсурда, угрожая запретить ввоз в Россию отверток и иголок.

Ранее стало известно о том, что 12-й пакет санкций ЕС против РФ подразумевает ограничения на 5,3 млрд евро, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



