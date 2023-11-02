Путин: «Чем меньше барахла, тем меньше завезут клопов»
Российский лидер Владимир Путин заявил, что запал западных стран в отношении антироссийских санкций почти исчерпан, сообщает «РЕН ТВ».
По словам президента, запрет на возможные поставки товаров в РФ тоже нестрашны, ведь «чем меньше барахла», тем больше шансов, что в страну не завезут клопов. Как указал глава государства, ограничительными мерами Запад пытался наказать Москву, но в итоге наказал сам себя, ударив по своей экономике и рабочим местам.
Как отметил Путин, власти стран Запада доходят до абсурда, угрожая запретить ввоз в Россию отверток и иголок.
Ранее стало известно о том, что 12-й пакет санкций ЕС против РФ подразумевает ограничения на 5,3 млрд евро, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru