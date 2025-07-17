Песков назвал оправданными отключения интернета в регионах
Все действия, которые связаны с обеспечением безопасности, оправданы. Об этом журанлистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Отвечая на вопрос об отключении мобильного интернета, в том числе в далёких от линии боевого соприкосновения регионах страны, он указал, что наличие угрозы очевидно.
«Всё оправдано... Угрозы существуют, угроза очевидна... Нужно принимать соответствующие меры», - сказал представитель Кремля.
Ранее в Удмуртии временно отключили мобильный интернет «в связи со складывающейся оперативной обстановкой», сообщает RT.
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