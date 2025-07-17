Песков назвал оправданными отключения интернета в регионах

Все действия, которые связаны с обеспечением безопасности, оправданы. Об этом журанлистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

СМИ: В России упорядочат массовые отключения мобильного интернета

Отвечая на вопрос об отключении мобильного интернета, в том числе в далёких от линии боевого соприкосновения регионах страны, он указал, что наличие угрозы очевидно.

«Всё оправдано... Угрозы существуют, угроза очевидна... Нужно принимать соответствующие меры», - сказал представитель Кремля.

Ранее в Удмуртии временно отключили мобильный интернет «в связи со складывающейся оперативной обстановкой», сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияИнтернетБлокировкаДмитрий Песков

Горячие новости

Все новости

партнеры