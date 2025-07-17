Песков: Россия ведет прямые переговоры с Киевом при посредничестве США
Россия ведет переговоры с Украиной при посредничестве США. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Как отметил представитель Кремля, речь идет именно о прямых переговорах с киевскими властями.
«Впрочем, которые проводятся при посреднических усилиях Соединенных Штатов», - указал Песков.
Кроме того, пресс-секретарь напомнил о контактах Москвы с Киевом по линии помощника российского лидера Владимира Мединского.
Ранее в Кремле призвали оказать давление на Украину, чтобы состоялся новый раунд переговоров Киева и Москвы.
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