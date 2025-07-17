Песков: Россия ведет прямые переговоры с Киевом при посредничестве США

Россия ведет переговоры с Украиной при посредничестве США. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Как отметил представитель Кремля, речь идет именно о прямых переговорах с киевскими властями.

«Впрочем, которые проводятся при посреднических усилиях Соединенных Штатов», - указал Песков.

Кроме того, пресс-секретарь напомнил о контактах Москвы с Киевом по линии помощника российского лидера Владимира Мединского.

Ранее в Кремле призвали оказать давление на Украину, чтобы состоялся новый раунд переговоров Киева и Москвы.

