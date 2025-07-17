Песков: В Кремле не знакомы с законопроектом о поиске экстремистской информации

По его словам, депутаты должны пояснить гражданам свою инициативу, так как данная тема «моментально стала весьма резонансной».

«Нужно просто... более подробное объяснение, с тем чтобы ответить на вопросы людей», - заключил представитель Кремля.

Ранее член Совета Федерации Артем Шейкин заявил, что граждан же не планируют наказывать за доступ к запрещённым ресурсам с использованием VPN, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

