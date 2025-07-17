Песков: В Кремле не знакомы с законопроектом о поиске экстремистской информации

В Кремле не знакомы с законопроектом о штрафах за поиск экстремистской информации и рекламу VPN. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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По его словам, депутаты должны пояснить гражданам свою инициативу, так как данная тема «моментально стала весьма резонансной».

«Нужно просто... более подробное объяснение, с тем чтобы ответить на вопросы людей», - заключил представитель Кремля.

Ранее член Совета Федерации Артем Шейкин заявил, что граждан же не планируют наказывать за доступ к запрещённым ресурсам с использованием VPN, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:ИнтернетШтрафыЭкстремизмДмитрий Песков

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