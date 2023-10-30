Вучич: Отказ вводить антироссийские санкции укрепил репутацию Сербии

По его словам, он старался «защитить страну и проводить ответственную и серьезную политику». Как напомнил президент, Сербия является единственной европейской страной, которая почти два года не присоединяется к ограничительным мерам в отношении России, несмотря на критику Запада. При этом республике приходиться переживать непростые времена из-за давления по вопросу санкций.

Ранее Вучич заявил, что республика не собирается вводить санкции против России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

