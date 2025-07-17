Умер режиссер Юрий Кара

Режиссер Юрий Кара умер в возрасте 70 лет. Об этом сообщила в Telegram-канале журналистка Наталья Боброва.

Кинематографист внезапно скончался в Ялте. По данным СМИ, Кара перенес третий инфаркт.

Юрий Кара родился в 1954 году в Донецке, окончил Московский институт стали и сплавов по специальности «физика металлов», а позже - ВГИК, где учился на одном курсе с актером и режиссером Юрием Морозом. В числе работ Кары фильмы и сериалы «Завтра была война», «Воры в законе», «Мастер и Маргарита», «Звезда эпохи», «Гамлет. XXI век».

Ранее в возрасте 68 лет умер актер, режиссер и продюсер Юрий Мороз, напоминает «Свободная пресса».

