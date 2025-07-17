Армия России в ходе специальной военной операции взяла под контроль еще три населенных пункта. Об этом рассказали в Минобороны.

«Российские войска освободили населенные пункты Дегтярное в Харьковской области, Попов Яр в Донецкой Народной Республике», - отметили в военном ведомстве.

Кроме того, Вооруженные силы РФ установили контроль над селом Каменское Запорожской области.

Ранее группировка войск «Восток» освободила населенный пункт Новохатское в ДНР, напоминает «Свободная пресса».

