Армия РФ освободила Дегтярное, Попов Яр и Каменское
17 июля 202512:54
Армия России в ходе специальной военной операции взяла под контроль еще три населенных пункта. Об этом рассказали в Минобороны.
«Российские войска освободили населенные пункты Дегтярное в Харьковской области, Попов Яр в Донецкой Народной Республике», - отметили в военном ведомстве.
Кроме того, Вооруженные силы РФ установили контроль над селом Каменское Запорожской области.
Ранее группировка войск «Восток» освободила населенный пункт Новохатское в ДНР, напоминает «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru