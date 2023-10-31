СМИ: 12-й пакет санкций ЕС против РФ подразумевает ограничения на 5,3 млрд евро
Более 100 физических лиц и 40 компаний попадут в новый, 12-й список санкций Евросоюза против России, сообщает Bloomberg.
Источники агентства утверждают, очередной «чёрный» список подразумевает торговые ограничения на 5,3 млрд евро.
Собеседники Bloomberg уточнили, что предлагается ввести санкции в отношении экспорта сварочного оборудования, химической продукции, а также иных технологий, которые могут быть использованы в военных целях.
Кроме того, источники отметили, что в Евросоюзе рассматривают запрет на выдачу лицензий на программное обеспечение и импорт алмазов, некоторых обработанных металлов, алюминиевой продукции, товаров транспортного назначения.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не ожидает скорого снятия с России санкций «в сколько-нибудь значительном объёме», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru