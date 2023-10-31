СМИ: 12-й пакет санкций ЕС против РФ подразумевает ограничения на 5,3 млрд евро

Источники агентства утверждают, очередной «чёрный» список подразумевает торговые ограничения на 5,3 млрд евро.

Собеседники Bloomberg уточнили, что предлагается ввести санкции в отношении экспорта сварочного оборудования, химической продукции, а также иных технологий, которые могут быть использованы в военных целях.

Кроме того, источники отметили, что в Евросоюзе рассматривают запрет на выдачу лицензий на программное обеспечение и импорт алмазов, некоторых обработанных металлов, алюминиевой продукции, товаров транспортного назначения.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не ожидает скорого снятия с России санкций «в сколько-нибудь значительном объёме», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

