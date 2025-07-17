СМИ: Актера Максима Архипова задержали в Москве за угон машины
Актер Максим Архипов задержан в Москве по обвинению в угоне автомобиля. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
По данным СМИ, в прошлом году артист угнал Toyota RAV4 в поселении Внуковское.
«Владелица иномарки — воспитательница в столичном детском саду. С ее слов, вышла вечером во двор, а машины нет. Написала заявление и стала ждать. Оперативники искали ворюгу восемь месяцев», - отмечает Mash.
Как пишет издание, в последнее время Архипов не снимался в проектах и подрабатывал грузчиком. Кроме того, актер попал в черные списки всех каршерингов за грубое поведение и нарушения правил дорожного движения.
Против Архипова возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере.
Максим Архипов известен по ролям в сериалах «Морские дьяволы», «Чужой», «Условный мент-2».
Ранее актера Евгения Воловенко оштрафовали на 90 тысяч рублей за хулиганство в самолете.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru