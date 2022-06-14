Пушков рассказал, чего боятся страны Запада

Западные страны боятся признать, что попытка изолировать РФ ограничительными мерами вредит собственной экономике Запада, сообщил российский сенатор Алексей Пушков.

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Он обратил внимание на ситуацию с российскими удобрениями, «серые» закупки которого со стороны компаний США тайно поощряет Вашингтон. Парламентарий считает, что эта ситуация стала показателем, что Соединенные Штаты уже не выдерживают собственные же санкции и не могут найти выход из последствий действий, нацеленных на вред Москве.

Ранее координатор американского госдепартамента по вопросам введения санкций Джим О'Брайен заявил, что Вашингтон готов в ручном режиме устранить все препятствия для поставок из России удобрений и продовольствия. По его словам, США не вводили санкции против экспортеров российских удобрений и продовольствия.

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ФОТО: Пресс-служба сенатора
ТЕГИ:Санкции Против РоссииАлексей Пушков
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