Пушков рассказал, чего боятся страны Запада
Западные страны боятся признать, что попытка изолировать РФ ограничительными мерами вредит собственной экономике Запада, сообщил российский сенатор Алексей Пушков.
Он обратил внимание на ситуацию с российскими удобрениями, «серые» закупки которого со стороны компаний США тайно поощряет Вашингтон. Парламентарий считает, что эта ситуация стала показателем, что Соединенные Штаты уже не выдерживают собственные же санкции и не могут найти выход из последствий действий, нацеленных на вред Москве.
Ранее координатор американского госдепартамента по вопросам введения санкций Джим О'Брайен заявил, что Вашингтон готов в ручном режиме устранить все препятствия для поставок из России удобрений и продовольствия. По его словам, США не вводили санкции против экспортеров российских удобрений и продовольствия.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+2 996 / сут.
Умерли
380 тыс.+56 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+3 684 / сут.
- Пушков рассказал, чего боятся страны Запада
- СМИ: В России просят наказать по УК представительства автоконцернов
- В Латвии оценили идею об отказе от признания независимости страны
- СМИ: Запад готов принудить Украину отдать России территории
- Два американских банка приостановили операции по госдолгу России
- Пушилин заявил о привлечении дополнительных сил в ДНР
- Трамп: Конгрессмены пытаются помешать баллотироваться на следующих выборах
- Предложено ввести регулирование блогерской деятельности в России
- Историк Хомский заявил о цензуре в США в отношении Лаврова
- ЕС отключит ряд российских банков от SWIFT
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru