Он обратил внимание на ситуацию с российскими удобрениями, «серые» закупки которого со стороны компаний США тайно поощряет Вашингтон. Парламентарий считает, что эта ситуация стала показателем, что Соединенные Штаты уже не выдерживают собственные же санкции и не могут найти выход из последствий действий, нацеленных на вред Москве.

Ранее координатор американского госдепартамента по вопросам введения санкций Джим О'Брайен заявил, что Вашингтон готов в ручном режиме устранить все препятствия для поставок из России удобрений и продовольствия. По его словам, США не вводили санкции против экспортеров российских удобрений и продовольствия.

