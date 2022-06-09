США готовы устранить все препятствия для экспорта из России удобрений и продовольствия

Вашингтон готов в ручном режиме устранить все препятствия для поставок из России удобрений и продовольствия, заявил в четверг координатор американского госдепартамента по вопросам введения санкций Джим О'Брайен, сообщают РИА Новости.

«Мы активно работаем над информированием компаний, что им разрешается делать... Нет ничего, что бы мешало России экспортировать продовольствие, удобрения за исключением тех решений, которые Россия сама принимает», - отметил представитель Госдепа в ходе брифинга для журналистов.

Он также сообщил, что если у той или иной компании появятся опасения по поводу возможной работы с российскими поставщиками, то он готов провести с ними разъяснительную работу.

Дипломат также подчеркнул, что США не вводили санкции против экспортеров российских удобрений и продовольствия, а ограничения, введенные против российских банков, по его словам, не станут препятствием для экспорта.