Чешский эксперт рассказала, почему Россия радуется санкциям Запада

Как отметила эксперт, эмбарго Евросоюза на российскую нефть сильно влияет на ситуацию в самом сообществе. Швигликова считает, что такие меры будут иметь для ЕС серьезные последствия: ситуация для союза будет «значительно хуже», чем для РФ, которая легко найдет альтернативные рынки.

По мнению экономиста, своими действиями Европа сама для себя повышает цену на нефть. При этом сам регион беден в плане запасов сырьевых ресурсов.

«Пока ЕС будет хлопотать о новых поставках и страдать от перебоев, а также всего, что с этим связано, Россия будет радоваться высоким ценам на нефть. И даже если ей придется продавать свою нефть с некоторой скидкой, цены для нее все равно будут выгоднее, чем год назад», — подчеркнула Швигликова.

Эксперт добавила, что такая политика не сломит Россию, а приведет к «очередным экономическим трудностям» в Евросоюзе.

