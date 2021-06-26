Названы частые темы вопросов россиян к прямой линии с Путиным

На официальном сайте проекта moskva-putinu.ru уже размещены около 20 письменных и видеовопросов россиян.

Так, жительница Ставрополя Наталья Александрова интересуется возможностью снижения ипотечной ставки для семей, которые выплачивают такой кредит не первый год.

«Возможно ли снижение процентной ставки для тех, кто уже имеет ипотеку несколько лет, таких семей огромное количество, и ситуация с ковидом для них тоже не прошла бесследно», - спрашивает Александрова.

Вера Балаева из Барнаула опекун собственного внука. Женщина жалуется, что не получает материальной поддержки от государства, как те, кто взял детей на воспитание из детдома.

«Вопрос: почему люди, которые берут ребенка из детского дома, имеют поддержку от государства, а если беда случилась в семье и ребёнка воспитывает бабушка, поддержки нет?» - недоумевает она.

Арташес Саргсян из Московской области рассказал, что в деревне Алексино, несмотря на поручение Владимира Путина «Газпрому» и правительству РФ, нет возможности подвести газ

«Никто не шевелится… Полный ноль!», - отмечает мужчина.

На данный момент более 100 тысяч обращений граждан поступило на прямую линию с президентом, сообщил 26 июня телеканал «Россия 24». Задать свой вопрос можно по SMS и ММС, с помощью сайта moskva-putinu.ru, через социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники». Возможность направить обращение у каждого россиянина будет до до окончания программы.

Напомним, впервые прямая линия с Путиным прошла в 2001 году. В этом году проект состоится 30 июня в студии, без аудитории.

