Песков заявил о снижении интереса россиян к международной повестке

По словам Пескова, граждан волнует "ковид во всех ипостасях – ковид как болезнь, ковид как проблема вакцинации". Пресс-секретарь Кремля отметил, что многие граждане "искренне не понимают" причин обязательной вакцинации в некоторых сферах деятельности.

Также обращающихся интересует выбор конкретной вакцины и противопоказания к вакцинации. "Кто-то спрашивает, когда это все кончится, кто-то уже проецирует эту ситуацию на последствия экономические", - пояснил Песков. Кроме того, жители страны переживают из-за "кризисных проявлений".

На фоне пандемии снизился интерес к международной тематике, которой традиционно посвящалась большая часть обращений.

