Песков заявил о снижении интереса россиян к международной повестке

Международная повестка перестала быть основной тематикой вопросов на «Прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным, это обусловлено обострением ситуации с коронавирусом. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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По словам Пескова, граждан волнует "ковид во всех ипостасях – ковид как болезнь, ковид как проблема вакцинации". Пресс-секретарь Кремля отметил, что многие граждане "искренне не понимают" причин обязательной вакцинации в некоторых сферах деятельности.

Также обращающихся интересует выбор конкретной вакцины и противопоказания к вакцинации. "Кто-то спрашивает, когда это все кончится, кто-то уже проецирует эту ситуацию на последствия экономические", - пояснил Песков. Кроме того, жители страны переживают из-за "кризисных проявлений".

На фоне пандемии снизился интерес к международной тематике, которой традиционно посвящалась большая часть обращений.

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:Прямая Линия С Владимиром ПутинымРоссиянеПолитикаДмитрий Песков
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