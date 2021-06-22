Песков рассказал, что прямая линия с Путиным пройдёт без аудитории в студии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в этом году задать вопросы Владимиру Путину все желающие смогут в том числе в специальном приложении, сообщает ТАСС.
По его словам, упор делается именно на приложение для смартфонов, которое позволит любому россиянину не только без посредников записать свой вопрос, но и «показать то, что он хочет, из окружающего мира».
«Девиз этой прямой линии - «без лишних посредников». Люди напрямую общаются с главой государства... Это относительная, но все-таки это новация», - заметил пресс-секретарь.
Представитель Кремля отметил, что «Прямая линия с Владимиром Путиным», «по понятным соображениям», пройдет без аудитории в студии.
Ранее стало известно, что в 2021 году «Прямая линия с Владимиром Путиным» пройдёт 30 июня, сообщает RT. Глава государства в свободном режиме ответит на вопросы, интересующие граждан страны.
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