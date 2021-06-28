«Утренник для бедных». О чем Путин расскажет россиянам

Ежегодная «Прямая линия» с Владимиром Путиным состоится 30 июня. Глава государства в свободном режиме ответит на вопросы граждан страны, которые можно задать через специальное приложение, на сайте программы, по телефону и в специальных группах в соцсетях. Политолог Дмитрий Орешкин в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал, почему "Прямая линия" президента это своеобразный "утренник для бедных".

- По вашему мнению, ответы на какие вопросы россияне больше всего хотят услышать?

- Я думаю, что россиян больше всего волнует два вопроса: уровень жизни в широком смысле слова – уровень цен, доступность товаров, рабочие места, пенсионное обеспечение, то есть, социально-экономический блок. Ну и тесно с ним связанный ковидный блок – когда и как нас намереваются лечить и так далее. Это то, что интересует нормального обывателя, нормального гражданина, у которого есть дети, семья, который хочет их кормить и обеспечивать им безопасность.