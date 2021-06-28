«Утренник для бедных». О чем Путин расскажет россиянам
Политологи прогнозируют, на каких вопросах «Прямой линии» президент сделает акцент в этом году.
Ежегодная «Прямая линия» с Владимиром Путиным состоится 30 июня. Глава государства в свободном режиме ответит на вопросы граждан страны, которые можно задать через специальное приложение, на сайте программы, по телефону и в специальных группах в соцсетях. Политолог Дмитрий Орешкин в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал, почему "Прямая линия" президента это своеобразный "утренник для бедных".
- По вашему мнению, ответы на какие вопросы россияне больше всего хотят услышать?
- Я думаю, что россиян больше всего волнует два вопроса: уровень жизни в широком смысле слова – уровень цен, доступность товаров, рабочие места, пенсионное обеспечение, то есть, социально-экономический блок. Ну и тесно с ним связанный ковидный блок – когда и как нас намереваются лечить и так далее. Это то, что интересует нормального обывателя, нормального гражданина, у которого есть дети, семья, который хочет их кормить и обеспечивать им безопасность.
- Какой эффект обычно производит на население «Прямая линия» и какие цели преследует президент в этом году?
- Эффект понятен, потому что Путин опытный и одаренный политик. Он всегда производит впечатление уверенного в себе, знающего, где вход, где выход, реальное положение вещей, информированного, влиятельного человека. Он держится хорошо. С точки зрения эмоциональной, он справляется с этой задачей, он демонстрирует уверенность, и большая часть тех, кто это смотрит, думают, что он знает, о чем говорит, информирован. Те, кто не попадает под эту магию персонального общения, пытаются анализировать содержание того, что говорится, и тут выползают бреши, которые невозможно закрыть одной уверенностью и победительной риторикой. Но Путин выполнит свою функцию, в очередной раз поделится с населением уверенностью в завтрашнем дне. Ведь, непосредственной угрозы стабильности сейчас нет, поэтому Путинский утренник для бедных свою функцию выполнит.
- Как Вы думаете, спросят ли Путина о желании пойти на новый президентский срок? Сохранит ли глава государства интригу?
- Наверняка спросят. Если сейчас там больше полумиллиона вопросов, то наверняка среди них есть все, что угодно. В том числе, вопросы о том, не собирается ли он полететь на Луну. Но сейчас актуален вопрос выборов не президента, а выборов парламента. И лишний раз раздражать население разговорами о том, что «я собираюсь остаться» или «я не собираюсь остаться», тактически невыгодно. Эта тема вряд ли будет поднята.
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