В Польше арестован украинец по обвинению в шпионаже в пользу России

Как сообщили польские власти, операция проводилась совместно со спецслужбами Румынии. В ходе координированных действий в соседней стране были арестованы еще двое украинцев, которых считают соучастниками Данило Х. По версии следствия, группа организовала маршрут для перевозки взрывчатки через территорию Польши и Румынии на Украину.

Представитель польских спецслужб Яцек Добжиньский уточнил, что в Польше дополнительно задержаны еще пять человек, подозреваемых в поджогах и слежке за объектами военной инфраструктуры, передает «Радиоточка НСН».

