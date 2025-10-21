Как сообщает «Московский комсомолец», поэт-песенник Илья Резник остался разочарован выступлением певицы Люси Чеботиной на своем творческом вечере. Мэтра расстроил сценический наряд артистки, которая выбрала для номера черное платье в пол с разрезом и открытым декольте. Резник рассказал, что заранее просил режиссера проследить за костюмами артистов, но организаторы «не смогли повлиять» на Чеботину.

Сама исполнительница отметила, что не получала информации о дресс-коде, кроме того выступала в том же платье на «Новой волне». Тогда наряд не вызвал нареканий. Лисовец подчеркнул, что не разделяет осуждения в сторону молодых артистов, которые выбирают для сценических выступлений откровенные наряды.

«Не видел платья, но для меня странно, что кто-то кого-то осуждает. Голой она бы себе выйти не позволила, все уже забиты и зашуганы, боятся чего-то. Артисты, помимо всего прочего, боятся как-то не так выглядеть. Это взрослая девушка, она выступает перед взрослой аудиторией. Давайте не будем превращаться в Северную Корею. Если утверждать внешний вид артиста, давайте вернемся в Советский Союз, и будем утверждать все. Не надо забывать, что 20 лет мы жили абсолютно как хотели, люди выглядели как хотели. Это стало нормой. А теперь вдруг нас почему-то, особенно молодежь, пытаются куда-то направить», — сказал он.