«Артисты зашуганы»: Лисовец защитил Чеботину от нападок Резника
Владислав Лисовец заявил НСН, что осуждение внешнего вида артистов откатывает общество в прошлый век.
Люся Чеботина — красивая девушка, и не стоит осуждать ее за выбор платья, которое подчеркивает достоинства фигуры и выглядит уместно на сцене, заявил в беседе с НСН эксперт моды, теле- и радиоведущий Владислав Лисовец.
Как сообщает «Московский комсомолец», поэт-песенник Илья Резник остался разочарован выступлением певицы Люси Чеботиной на своем творческом вечере. Мэтра расстроил сценический наряд артистки, которая выбрала для номера черное платье в пол с разрезом и открытым декольте. Резник рассказал, что заранее просил режиссера проследить за костюмами артистов, но организаторы «не смогли повлиять» на Чеботину.
Сама исполнительница отметила, что не получала информации о дресс-коде, кроме того выступала в том же платье на «Новой волне». Тогда наряд не вызвал нареканий. Лисовец подчеркнул, что не разделяет осуждения в сторону молодых артистов, которые выбирают для сценических выступлений откровенные наряды.
«Не видел платья, но для меня странно, что кто-то кого-то осуждает. Голой она бы себе выйти не позволила, все уже забиты и зашуганы, боятся чего-то. Артисты, помимо всего прочего, боятся как-то не так выглядеть. Это взрослая девушка, она выступает перед взрослой аудиторией. Давайте не будем превращаться в Северную Корею. Если утверждать внешний вид артиста, давайте вернемся в Советский Союз, и будем утверждать все. Не надо забывать, что 20 лет мы жили абсолютно как хотели, люди выглядели как хотели. Это стало нормой. А теперь вдруг нас почему-то, особенно молодежь, пытаются куда-то направить», — сказал он.
Как добавил собеседник НСН, важно давать артистам простор для самовыражения.
«Сегодня часто, особенно от взрослого поколения, мы слышим осуждение. Люди жили в советское время, знают, что такое запреты, и сами так поступают. Сейчас половина артистов выступают в купальниках. Это как выступать в спортивных штанах или в спортивной кофте — абсолютно нормально в XXI веке. Любое платье — это красиво и сексуально. Без сексуальности мы не получим следующее поколение. Мне кажется, если вы приглашаете артиста, то ему надо дать возможность проявить себя. Она так себя проявляет. Люся — очень красивая девушка! Почему бы не показать себя во всей красе? Хоть я и взрослый человек, я в этом случае на стороне молодежи. Потому что, сразу вспоминаю свою молодость: пионерам нельзя это, октябрятам нельзя то. Какой-то сюр! Ситуация в мире сегодня непростая, обсуждать и осуждать людей за их красивый внешний вид — уже совсем не смешно», — отметил Лисовец.
Ранее депутат Госдумы Ирина Филатова предложила ввести дресс-код для артистов после выступления Ольги Бузовой в откровенном наряде на концерте в Уфе. При этом народная артистка России Лариса Долина заявила, что эта идея является «не очень уместной». По ее словам, сценический костюм — это продолжение артиста, а введение дресс-кода очень похоже на цензуру, «а это неправильно», напоминает «Радиоточка НСН».
