Генеральный Секретариат ООН и Совет Безопасности должны быть реформированы, но этому активно мешают страны НАТО и США, рассказал НСН российский дипломат, экс-заместитель генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе.

Россия будет выступать за справедливую реформу глобального правления ООН, заявил в ходе своего выступления министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на полях «Валдая». Все позиции в организации, в том числе, занимающиеся распределением финансов, приватизированы представителями НАТО и Евросоюза, подчеркнул он. Орджоникидзе согласился с этой критикой.