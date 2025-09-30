Дипломат предложил «пророссийскую» реформу ООН
России нужен другой Совет Безопасности и свои люди в Секретариате ООН, заявил НСН Сергей Орджоникидзе.
Генеральный Секретариат ООН и Совет Безопасности должны быть реформированы, но этому активно мешают страны НАТО и США, рассказал НСН российский дипломат, экс-заместитель генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе.
Россия будет выступать за справедливую реформу глобального правления ООН, заявил в ходе своего выступления министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на полях «Валдая». Все позиции в организации, в том числе, занимающиеся распределением финансов, приватизированы представителями НАТО и Евросоюза, подчеркнул он. Орджоникидзе согласился с этой критикой.
«Большая проблема в том, что секретариат ООН находится на территории США. Американцы оказывают очень серьезное давление на генерального секретаря. К тому же, у западных стран всегда обеспечено пять голосов в Совете Безопасности: Франция, Великобритания, США, а также их союзники, которых они предлагают во временные члены. Если не применяется право вето, то в любой ситуации они проводят вопросы простым большинством. Чтобы сохранить доминирующее положение, американцы активно используют экономический шантаж. У них самые большие взносы в ООН, а это выплата зарплат и содержание организации. Как только им что-то не нравится, они начинают тормозить транши», — подчеркнул он.
Дипломат добавил, что сейчас Россию интересуют две главные реформы в ООН.
«Справедливая реформа ООН — это расширение Совета Безопасности за счет включения туда ведущих государств глобального юга. Там должны быть Индия, Бразилия, представитель африканского континента, например, Южная Африка. На этой основе должно быть не больше 21 постоянных и избираемых членов. Иначе тяжело принимать решения из-за очень широкого состава. Также требуется трансформация секретариата ООН. У генерального секретаря практически 30 заместителей, большинство из них представляют западные страны-члены НАТО. А в 1970 заместителей было всего четверо. Это расширение — профанация. Надо не только настойчиво требовать изменений, но и работать. В следующем году будут выборы генерального секретаря ООН. Уже сейчас необходимо налаживать связи, чтобы обеспечить нам позиции в будущем. К тому же, следующая очередь у представителей Латинской Америки», — заключил он.
Ранее Орджоникидзе предупредил НСН, как страны Запада хотят «выжить Россию» из ООН.
