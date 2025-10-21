«Экономика и литий»: Какое будущее у отношений России и Боливии
О пересмотре отношении Боливии и России — новый боливийский лидер Родриго Пас Перейра вряд ли решится на разрыв отношений с Москвой, имея достаточно прибыльные соглашения по литию, сказал НСН Лазарь Хейфец.
Новый президент Боливии Родриго Пас Перейра на своем посту в первую очередь будет решать экономические проблемы страны, в приоритете также внешнеполитические вопросы — налаживание отношений с США через урегулирование проблемы наркоторговли и приовздства наркотиков, а также дальнейшее выстраивание отношений с Россией. Об этом НСН заявил профессор кафедры американских исследований факультета международных отношений СПбГУ, доктор исторических наук Лазарь Хейфец.
Президентом Боливии впервые за почти 20 лет стал правоцентрист — новым главой государства по итогам двух туров избран сенатор Родриго Пас Перейра, сообщает МК. В наследие ему достается глубочайший за 40 лет экономический кризис: рост инфляции, дефицит долларов и топлива. По словам Хейфеца, новый президент намерен децентрализировать экономику и выступает против кредитов извне.
«Родриго Пас предлагает децентрализировать экономику страны, чтобы больше налогов шли в пользу регионов и муниципалитетов, а не центральным властям. Он также выступает за предоставление доступных кредитов и налоговых льгот для поддержки малого и среднего бизнеса. Это вполне приемлемая программа для любого правительства, здесь нет ничего, что говорило бы о каких-то идеологических предпочтениях. При этом он против кредитов международных финансовых организаций, в первую очередь Международного валютного фонда, который всегда ставит достаточно жесткие условия предоставления кредитов. Возможен также очень серьезный поворот во внешней политике, потому что между США и Боливией очень сложные отношения», — сказал Хейфец.
Собеседник НСН добавил, что одним из основных разногласий между США и Боливией является вопросы наркоторговли и производства наркотиков.
«Разные администрации США включали Боливию в список “нерукопожатных” государств. Однако из главных противоречий касается отношения к наркоторговле и производству наркотиков: в Боливии кока — это одна из значимых сельскохозяйственных культур, ее жуют, а не употребляют в виде кокаина и производных. Те страны, где производят много наркотиков, обвиняют США в том, что они являются главным потребителем. А раз есть спрос, должно быть и предложение. Надо хорошо понимать, что правительства этих стран не занимаются производством наркотиков и вряд ли “крышуют” наркокартели, потому что это достаточно сильные и самостоятельные организации, которые соперничают с правительством за влияние. Производство и продажа наркотиков чрезвычайно высоки, а уровень жизни в таких странах достаточно низкий. Следовательно, соблазн зарабатывать деньги на этом трудно преодолеть. Оправдывать его не имеет смысла, но понять логику тех людей, которые идут в наркоторговлю, можно. С США Боливия будет урегулировать этот вопрос», — подчеркнул эксперт.
В заключение собеседник НСН предостерег от дальнейших выводов касательно отношений Боливии и России.
«Думаю, здесь следует подождать. Пас заявлял, что намерен пересмотреть заключенные с Москвой контракты, но приход к власти отрезвляет политиков после предвыборной кампании. Скажем, сложность с контрактами по литию состоит в том, что соглашение не было ратифицировано парламентом. Вполне возможно, что оно и не будет ратифицировано, однако велика и вероятность того, что его все же ратифицируют — тяжело, даже почти невозможно, бросать грандиозные проекты, которые приносят доход. Надо быть очень упертым политиком, чтобы идти на такие решительные действия. Кроме того, Пас не говорил о разрыве отношений с Россией. Он говорил о том, что надо пересмотреть их, чтобы добиться большей прозрачности, вряд ли это будет разрыв. Тем более, что он выступает за более глубокую интеграцию с южноамериканским общим рынком МЕРКОСУР, а любое интеграционное объединение в Латинской Америке способствует проведению более самостоятельной экономической политики», — подытожил он.
Ранее пресс-атташе посольства России в Боливии Мухамед Тимурзиев заявил, что в непростой экономической ситуации новому президенту Боливии не следует отказываться от взаимовыгодного сотрудничества с Россией, Москва готова продолжать развивать дружеские отношения. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
