«Гонят в инженеры»: В России объяснили повышение баллов ЕГЭ по истории и языкам
Повышение минимальных баллов ЕГЭ по ряду предметов может увеличить количество выпускников, которые не поступят на гуманитарные специальности, сказал НСН Олег Смолин.
Причиной повышения минимальных баллов ЕГЭ по истории и иностранным языкам может быть то, что таким образом выпускников пытаются заставить поступать на технические специальности, а не на гуманитарные, по которым сейчас наблюдается перепроизводство кадров. Об этом НСН заявил заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин.
Минобрнауки опубликовало проект приказа по повышению минимального количества баллов ЕГЭ по нескольким предметам. Согласно документу, в 2026/27 учебном году сильнее всего минимальный балл повысят по иностранному языку (с 30 до 40 баллов) и истории (с 36 до 40 баллов). Также повышения коснутся информатики (с 44 до 46 баллов), физики (с 39 до 41 балла), биологии и химии (с 39 до 40 баллов). По мнению Смолина, таким образом выпускников пытаются принудить поступать на инженерные специальности.
«Допускаю, что таким образом стремятся дополнительно переориентировать ребят на инженерные или околоинженерные специальности и, соответственно, ограничить доступ к гуманитарному образованию, по которому, как считается, у нас перепроизводство кадров. Возможно, увеличится количество выпускников, которые не смогут поступить на гуманитарные специальности. Минимальные баллы ЕГЭ — вещь довольно произвольная. Они зависят от того, какими будут задания. Можно значительно повысить минимальные баллы по ЕГЭ и при этом упростить задания. А можно не увеличивать минимальные баллы по ЕГЭ, но задания сделать такими, чтобы было сложнее их набрать. В свое время известный составитель ЕГЭ по математике Иван Ященко говорил о том, что даже в пределах одних и тех же заданий по математике разница в сложности может доходить до 25%», — сказал Смолин.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в России может появиться единая система федеральных выплат для учителей, чьи ученики набрали сто баллов на ЕГЭ или стали победителями Всероссийской олимпиады школьников.
