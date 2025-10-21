«Гонят в инженеры»: В России объяснили повышение баллов ЕГЭ по истории и языкам

Повышение минимальных баллов ЕГЭ по ряду предметов может увеличить количество выпускников, которые не поступят на гуманитарные специальности, сказал НСН Олег Смолин.

Причиной повышения минимальных баллов ЕГЭ по истории и иностранным языкам может быть то, что таким образом выпускников пытаются заставить поступать на технические специальности, а не на гуманитарные, по которым сейчас наблюдается перепроизводство кадров. Об этом НСН заявил заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин.

Минобрнауки опубликовало проект приказа по повышению минимального количества баллов ЕГЭ по нескольким предметам. Согласно документу, в 2026/27 учебном году сильнее всего минимальный балл повысят по иностранному языку (с 30 до 40 баллов) и истории (с 36 до 40 баллов). Также повышения коснутся информатики (с 44 до 46 баллов), физики (с 39 до 41 балла), биологии и химии (с 39 до 40 баллов). По мнению Смолина, таким образом выпускников пытаются принудить поступать на инженерные специальности.

В Госдуме призвали доплачивать учителям за работу в переполненных классах

«Допускаю, что таким образом стремятся дополнительно переориентировать ребят на инженерные или околоинженерные специальности и, соответственно, ограничить доступ к гуманитарному образованию, по которому, как считается, у нас перепроизводство кадров. Возможно, увеличится количество выпускников, которые не смогут поступить на гуманитарные специальности. Минимальные баллы ЕГЭ — вещь довольно произвольная. Они зависят от того, какими будут задания. Можно значительно повысить минимальные баллы по ЕГЭ и при этом упростить задания. А можно не увеличивать минимальные баллы по ЕГЭ, но задания сделать такими, чтобы было сложнее их набрать. В свое время известный составитель ЕГЭ по математике Иван Ященко говорил о том, что даже в пределах одних и тех же заданий по математике разница в сложности может доходить до 25%», — сказал Смолин.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в России может появиться единая система федеральных выплат для учителей, чьи ученики набрали сто баллов на ЕГЭ или стали победителями Всероссийской олимпиады школьников.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:ШкольникиШколыОбразованиеЭкзаменыЕГЭ

Горячие новости

Все новости

партнеры