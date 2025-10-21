СМИ: ЕС и Украина разрабатывают 12-пунктный план урегулирования конфликта

Евросоюз совместно с Украиной готовит проект из 12 пунктов, направленный на прекращение боевых действий на территории страны. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

По данным собеседников агентства, контроль за выполнением плана планируется возложить на комиссию по установлению мира, которую возглавит президент США Дональд Трамп.