СМИ: ЕС и Украина разрабатывают 12-пунктный план урегулирования конфликта
Евросоюз совместно с Украиной готовит проект из 12 пунктов, направленный на прекращение боевых действий на территории страны. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.
По данным собеседников агентства, контроль за выполнением плана планируется возложить на комиссию по установлению мира, которую возглавит президент США Дональд Трамп.
Как отмечается, первым шагом должно стать взаимное согласие России и Украины на прекращение огня и остановку продвижения войск.
Далее документ предусматривает возвращение на Украину всех депортированных детей и проведение обмена пленными, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Гонят в инженеры»: В России объяснили повышение баллов ЕГЭ по истории и языкам
- В Польше арестован украинец по обвинению в шпионаже в пользу России
- «Экономика и литий»: Какое будущее у отношений России и Боливии
- Медаль Криду от главы Башкирии назвали троллингом самарского губернатора
- СМИ: ЕС и Украина разрабатывают 12-пунктный план урегулирования конфликта
- Двое россиян получили сроки за лжеминирования и экстремистские высказывания
- В 2025 году в России подростки совершили более 14 тысяч преступлений
- «Артисты зашуганы»: Лисовец защитил Чеботину от нападок Резника
- Роскомнадзор не снимал ограничений на голосовые вызовы в WhatsApp и Telegram
- Путин наградил Михалкова орденом святого апостола Андрея Первозванного
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru