СМИ: ЕС и Украина разрабатывают 12-пунктный план урегулирования конфликта

Евросоюз совместно с Украиной готовит проект из 12 пунктов, направленный на прекращение боевых действий на территории страны. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

По данным собеседников агентства, контроль за выполнением плана планируется возложить на комиссию по установлению мира, которую возглавит президент США Дональд Трамп.

Как отмечается, первым шагом должно стать взаимное согласие России и Украины на прекращение огня и остановку продвижения войск.

Далее документ предусматривает возвращение на Украину всех депортированных детей и проведение обмена пленными, передает «Радиоточка НСН».

