«Непростая работа»: Песков рассказал о подготовке встречи Путина и Трампа
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил подготовку встречи российского лидера Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Об этом представитель Кремля заявил журналистам.
Говоря о подготовке, Песков отметил, что «настроение рабочее».
«Работа предстоит непростая», - указал пресс-секретарь.
Песков также сообщил, что понимания о дате встречи пока нет, точных сроков саммита «обозначено изначально не было».
Ранее Трамп по итогам телефонного разговора с Путиным заявил о намерении провести личную встречу с российским президентом в Будапеште.
