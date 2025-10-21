«Непростая работа»: Песков рассказал о подготовке встречи Путина и Трампа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил подготовку встречи российского лидера Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Об этом представитель Кремля заявил журналистам.

Песков объяснил выбор Венгрии для встречи России и США

Говоря о подготовке, Песков отметил, что «настроение рабочее».

«Работа предстоит непростая», - указал пресс-секретарь.

Песков также сообщил, что понимания о дате встречи пока нет, точных сроков саммита «обозначено изначально не было».

Ранее Трамп по итогам телефонного разговора с Путиным заявил о намерении провести личную встречу с российским президентом в Будапеште.

ФОТО: РИА Новости / Cергей Бобылев
