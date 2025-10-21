ФАС раскрыла картель на полмиллиарда рублей при госзакупках в Москве

Федеральная антимонопольная служба России выявила крупный картельный сговор на сумму почти 500 миллионов рублей при проведении государственных торгов на поставку стройматериалов, оборудования, инструментов и спецодежды для учреждений Москвы и Подмосковья. Об этом сообщило ведомство.

По данным ФАС, участники сговора использовали схему «таран», направленную на ценовую дезориентацию добросовестных поставщиков. Такая тактика вынуждала конкурентов отказываться от дальнейших ценовых предложений, обеспечивая победу заранее определённому участнику торгов.

ФАС завела дела из-за завышения цен на АЗС в регионах

В результате расследования антимонопольное ведомство признало 13 компаний нарушившими статью 11 закона «О защите конкуренции». Сговор был направлен на поддержание цен на 38 торгах, общая начальная стоимость которых составила 491,98 миллиона рублей.

Следствие установило, что участники картеля пользовались единой цифровой инфраструктурой, действовали синхронно и имели устойчивые финансовые связи. Также выявлены признаки имитации конкуренции и согласованного поведения на торгах.

ФАС намерена передать материалы дела в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Нарушителям грозят оборотные штрафы — от 10% до 50% от начальной стоимости предмета торгов, но не менее 100 тысяч рублей, передает «Радиоточка НСН».

Фото: fas.gov.ru
ТЕГИ:МоскваГосзакупкиФАС

