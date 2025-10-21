Роскомнадзор не снимал ограничений на голосовые вызовы в WhatsApp и Telegram
Никаких решений о снятии ограничений на голосовые вызовы в Telegram и WhatsApp (принадлежат компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) не принималось. Об этом заявили в Роскомнадзоре.
Так в ведомстве прокомментировали информаци, что у некоторых пользователей функция аудио- и видеозвонков в указанных мессенджерах стала работать без использования VPN-сервисов.
«Решений об отмене ограничений не принималось», - указал регулятор.
Ранее Роскомнадзор заявил, что не вводил каких-либо ограничительных мер в отношении сервиса видеозвонков Google Meet, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
