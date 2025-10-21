Медаль Криду от главы Башкирии назвали троллингом самарского губернатора
У Вячеслава Федорищева не получилось вызывать Крида на ковер, а глава Башкортостана медалью тонко подшутил над коллегой, заявил НСН Евгений Минченко.
Глава Башкирии Радий Хабиров тонко пошутил над коллегой из Самарской области и продемонстрировал дружественный жест «серьезным фигурам», рассказал президент Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО), политолог Евгений Минченко в беседе с НСН.
Егор Крид получил звание заслуженного артиста Республики Башкортостан. Награду ему лично присвоил глава региона Радий Хабиров. Минченко увидел в этом сразу несколько скрытых знаков.
«Радий Фаритович показал класс губернатору Самарской области Вячеславу Федорищеву. Он тоже пытался вызвать к себе Егора Крида, но не очень убедительно. Если хочешь, чтобы артист посетил тебя, то предложи ему морковку. В комплекте с недавней историей с Федорищевым, приглашение выглядит как тонкий троллинг. Ну, выглядит даже как тонкий троллинг. Насколько я помню, за Крида тогда заступился Умар Кремлев. Он серьезная фигура из круга главы службы безопасности президента Алексея Рубежного. Поэтому присвоение статуса может иметь не электоральный эффект, а такой дружественный жест к достаточно влиятельной группе Рубежного. К тому же, Хабиров работал в администрации президента довольно долгое время», — отметил он.
Ранее Минченко назвал НСН главную ошибку Центробанка РФ.
