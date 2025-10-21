В 2025 году в России подростки совершили более 14 тысяч преступлений

В ведомстве указали на рост числа несовершеннолетних, которые к моменту совершения деяния не достигли возраста уголовной ответственности.

Также отмечается, что фиксируется устойчивая динамика увеличения количества преступлений, совершённых подростками «в составе организованной группы или преступного сообщества».

«Особую тревогу вызывает увеличение числа насильственных посягательств... 1,5 тысячи деяний... на 13% больше, чем в 2024 году», - уточняется в сообщении.

В СК РФ добавили, что с начала текущего года в суд было передано 5,5 тысячи уголовных дел в отношении подростков, что на 8% больше, чем в 2024 году.

Ранее в СМИ появилась информация, что в Орле девушка была арестована за госизмену в несовершеннолетнем возрасте, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».