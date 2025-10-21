Двое россиян получили сроки за лжеминирования и экстремистские высказывания

Двое жителей Московской и Ростовской областей получили реальные сроки за серию лжеминирований и публичное оправдание терроризма. Как сообщили в прокуратуре Костромской области, 22-летний Михаил Лазуткин приговоркн к семи годам колонии, а 19-летний Максим Письменский — к двум с половиной годам лишения свободы.

Следствие установило, что в 2023 году в адрес школ, больниц и судов Костромы поступали электронные сообщения о якобы готовящихся терактах. Проверки показали, что угрозы были ложными. Организатором рассылок признан Лазуткин, а исполнителем — Письменский, который на момент преступлений был несовершеннолетним.