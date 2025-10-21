Двое россиян получили сроки за лжеминирования и экстремистские высказывания
Двое жителей Московской и Ростовской областей получили реальные сроки за серию лжеминирований и публичное оправдание терроризма. Как сообщили в прокуратуре Костромской области, 22-летний Михаил Лазуткин приговоркн к семи годам колонии, а 19-летний Максим Письменский — к двум с половиной годам лишения свободы.
Следствие установило, что в 2023 году в адрес школ, больниц и судов Костромы поступали электронные сообщения о якобы готовящихся терактах. Проверки показали, что угрозы были ложными. Организатором рассылок признан Лазуткин, а исполнителем — Письменский, который на момент преступлений был несовершеннолетним.
По данным СК, действия были мотивированы личной местью: Лазуткин решил отомстить жителю Костромы — своему оппоненту по онлайн-игре, указав его данные при отправке сообщений.
Суд признал обоих виновными не только в распространении заведомо ложных сообщений об актах терроризма, но и в публичных призывах к экстремистской и террористической деятельности, а также в оправдании терроризма. Отбывать наказание они будут в колонии общего режима, передает «Радиоточка НСН».
