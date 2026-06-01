Путин поздравил Пашиняна с днем рождения

Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Как отметил российский лидер, отношения между двумя странами и народами традиционно носят «дружественный характер».

«И мы заинтересованы в их дальнейшем поступательном развитии», - подчеркнул Путин.

Президент России пожелал премьеру Армении здоровья, благополучия и успехов.

Ранее Никол Пашинян заявил, что Ереван продолжит развитие отношений с Москвой на фоне «неизбежной трансформации этих отношений», пишет 360.ru.

ФОТО: ТАСС / МИхаил Метцель
