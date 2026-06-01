Хакер взломал президентский аккаунт Обамы в соцсети
Официальный аккаунт бывшего президента США Барака Обамы в социальной сети Instagram (запрещена в России; принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) был взломан хакером. Об этом пишет портал TMZ.
На аккаунте политика времен его президентства был опубликован «странный контент». На странице появилось несколько постов, в том числе сгенерированное нейросетью изображение с надписью на фарси, которая якобы переводится как «Белый дом находится под контролем шиитов».
Представитель корпорации подтвердил, что аккаунт был взломан, контроль над ним уже восстановили.
Ранее стало известно, что злоумышленники взломали аккаунт российской певицы Аниты Цой в мессенджере «Макс», пишет Ura.ru.
