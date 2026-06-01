Трамп: Иран хочет заключить сделку с США, выгодную для Вашингтона

Иран желает заключить сделку с США, которая будет выгодна для Вашингтона и партнеров. Об этом сообщил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

«Иран действительно хочет заключить сделку, и это будет выгодно для США и тех, кто с нами», - написал политик.

При этом глава Белого дома пожаловался на критиков внутри США, требующих ускорить или замедлить переговорный процесс. По словам Трампа, из-за таких «политических дельцов» ему сложнее должным образом выполнять свою работу.

Накануне СМИ сообщили, что ясность по сделке между США и Ираном может наступить в конце следующей недели, напоминает 360.ru.

