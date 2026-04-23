НАТО продолжает наращивать активность в Балтийском регионе. В рамках военного присутствия блока коалиция Объединенных экспедиционных сил (ОЭС) отрабатывает сценарии захвата Калининградской области, пишет «РИА Новости» со ссылкой на замглавы российского МИДа Александра Грушко. Коалиция ОЭС, созданная в 2015 году, включает десять стран Северной Европы, возглавляемых Великобританией. В нее также входят Дания, Финляндия, Эстония, Исландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Швеция и Норвегия. Колесник заметил, что российская сторона следит за развитием ситуации в Балтийском море.

«Эта "пугалка" достаточно дорогостоящее, и главное, чтобы не поломалась. Думаю, такие серьезные намерения требуют серьезного ответа. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер официально заявлял, что любые суда Российской Федерации, которые проходят через Ла-Манш и Па-де-Кале, они будут захватывать и чуть ли не топить. Когда их сопровождал наш боевой корабль «Адмирал Григорович», британцы не посмели даже подойти, не захотели вступать в морской бой. Стармер немного опозорился. Думаю, чтобы как-то смазать позор, он попытался такую дорогую операцию провести. Это ложится на плечи налогоплательщиков серьезным бременем, но это делается ради сохранения власти. Мы реагируем на это серьезно, корабли у нас под боком находятся. Это бомбардировщики американские, и Финляндия собирается ядерное оружие размещать», - напомнил он.

По словам собеседника НСН, в случае угрозы Россия сможет дать отпор.

«Были заявления, что они Балтийское море хотят превратить во внутреннее море НАТО. Заявлений мы слышали много, а здесь совершенно конкретные действия. Они должны понимать, что уничтожением воздушных и надводных целей это не обойдется. И воевать они будут не только с Калининградской областью, которая своими силами может пол-Европы стереть с лица земли. В соответствии с нашей военной доктриной будут нанесены удары по точкам принятия решения. Балтийское море омывает Россию и восемь стран НАТО. Вот все эти страны огребут. Пусть на иранский конфликт посмотрят и сделают выводы. Великобритания, видимо, хочет из острова в дно превратиться. Россия готова к реальной угрозе, мы все заявления берем во внимание. Нужно быть аккуратными с такими играми, это не кораблики на карте. На этих корабликах живые люди находятся, которые могут в мгновении ока оказаться на дне», - сказал он.