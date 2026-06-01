Число отравившихся в кафе в Пятигорске возросло до 50

Пятьдесят человек отравились в кафе в Пятигорске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава Ставропольского края.

«Количество пострадавших... в Пятигорске увеличилось до 50 человек», – рассказали в ведомстве.

Ранее региональное управление Следственного комитета сообщило, что 30 мая в Пятигорске 36 человек почувствовали себя плохо после посещения заведения общественного питания. Посетителей кафе госпитализировали с кишечной инфекцией, 31 человека поместили в инфекционное отделение больницы, пишет Ura.ru.

После ЧП правоохранители возбудили уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем по неосторожности массовое заболевание или отравление людей.

