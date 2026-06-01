Число отравившихся в кафе в Пятигорске возросло до 50
Пятьдесят человек отравились в кафе в Пятигорске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава Ставропольского края.
«Количество пострадавших... в Пятигорске увеличилось до 50 человек», – рассказали в ведомстве.
Ранее региональное управление Следственного комитета сообщило, что 30 мая в Пятигорске 36 человек почувствовали себя плохо после посещения заведения общественного питания. Посетителей кафе госпитализировали с кишечной инфекцией, 31 человека поместили в инфекционное отделение больницы, пишет Ura.ru.
После ЧП правоохранители возбудили уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем по неосторожности массовое заболевание или отравление людей.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Будем пролетать: Отказ Сербии от безвиза с Россией не ударит по туристам
- Число отравившихся в кафе в Пятигорске возросло до 50
- Хакер взломал президентский аккаунт Обамы в соцсети
- «Маленький принц» и Штраус: Какие пластинки слушали в детстве Мазаев и Шклярский
- Путин поздравил Пашиняна с днем рождения
- Провокации или «шутки»: Зачем Запад готовится к войне с Россией и Белоруссией
- Кабмин ввел временный запрет на экспорт авиакеросина
- Футбольная сборная США победила команду Сенегала в товарищеском матче
- Макрон заявил о задержании шедшего из России танкера Tagor
- Трамп: Иран хочет заключить сделку с США, выгодную для Вашингтона