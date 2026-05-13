«Набраться опыта»: Зачем Лукашенко объявил точечную мобилизацию
Алексей Дзермант заявил НСН, что Белоруссию ждут сфокусированные призывы специалистов из запаса для прохождения службы.
Точечная мобилизация в Белоруссии означает, что будут призываться из запаса конкретные специалисты, заявил НСН политолог, директор центра изучения и развития континентальной интеграции «Северная Евразия» Алексей Дзермант.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о продолжении подготовки вооруженных сил страны к возможным боевым действиям, несмотря на стремление избежать конфликта. По его словам, для поддержания боеготовности будет проводиться точечная мобилизация отдельных частей. Дзермант раскрыл суть такой мобилизации.
«Здесь речь идет не о всеобщей мобилизации, никто не призывает людей в армию. Точечная мобилизация – это призыв из запаса конкретных специалистов, не думаю, что всех из запаса возьмут. Потребуются конкретные специалисты направления отражения атак. Сначала призовут одну часть запаса на несколько месяцев, потом другую. Это сфокусированные призывы специалистов для прохождения службы, чтобы они набирались опыта и понимали, как сейчас выглядят современные способы ведения боевых действий», - объяснил он.
По его словам, в армии Белоруссии прошли незапланированные проверки, на коррупцию в военной среде никто не решится.
«В армии Белоруссии проходили незапланированные проверки. Конечно, выявили проблемы, недостатки, их зафиксировали, чтобы исправлять. Проверки проходили по всей стране, это был этап «внезапности», чтобы выявить реальное состояние. В Белоруссии в принципе жестко относятся к коррупции, а военная сфера – это чувствительная сфера, я думаю, что здесь меньше всего подобного можно ожидать. Государство будет расценивать любые проявления коррупции в армии как что-то чрезвычайное. В военной среде все прекрасно понимают, что будет очень жесткое наказание», - заключил собеседник НСН.
Белоруссия не желает войны, но готова ответить, если возникнет угроза конфликта, заявил президент республики Александр Лукашенко. Подводя итоги комплексной проверки Вооруженных Сил страны, он указал, что если все поймут, что белорусская армия готова воевать, то её будут бояться и «сюда никто не полезет».
