Макрон заявил о задержании шедшего из России танкера Tagor
Находящийся под санкциями нефтяной танкер, шедший из России, задержали в Атлантическом океане. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон в соцсети Х.
По его словам, речь идет о судне Tagor, которое было задержано вчера утром. Операцию провели в открытом море Военно-морские силы Франции при поддержке ряда партнеров, включая Великобританию. Как отметил Макрон, они действовали «в строгом соответствии с морским правом».
Согласно данным мониторингового ресурса VesselFinder, танкер Tagor ходит под флагом Мадагаскара и совершил последний заход в порту Мурманска в мае.
Ранее Швеция задержала сухогруз Caffa, который шел из Касабланки в Санкт-Петербург под флагом Гвинеи, напоминает 360.ru.
