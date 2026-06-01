Макрон заявил о задержании шедшего из России танкера Tagor

Находящийся под санкциями нефтяной танкер, шедший из России, задержали в Атлантическом океане. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон в соцсети Х.

По его словам, речь идет о судне Tagor, которое было задержано вчера утром. Операцию провели в открытом море Военно-морские силы Франции при поддержке ряда партнеров, включая Великобританию. Как отметил Макрон, они действовали «в строгом соответствии с морским правом».

Согласно данным мониторингового ресурса VesselFinder, танкер Tagor ходит под флагом Мадагаскара и совершил последний заход в порту Мурманска в мае.

Ранее Швеция задержала сухогруз Caffa, который шел из Касабланки в Санкт-Петербург под флагом Гвинеи, напоминает 360.ru.

