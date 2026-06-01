«С одной стороны, это очень обидно, конечно. Сербы неоднократно заявляли, что русские – это братья, что мы близкие народы, много нас связывает исторические и так далее. С другой стороны, сейчас очевидно, что ради членства в Евросоюзе они готовы на все тяжкие. В целом рост турпотока в Сербию связан с тем, что Белград – стал одним из хабов для тех, кто хочет полететь в «закрытые» европейские страны, это самый короткий путь. Air Serbia летает через Белград во многие европейские города, компания многократно увеличила провозную емкость благодаря туристам из России. Компания не только из Москвы летает даже», - отметил он.

Он объяснил, что теперь россияне просто не будут выходить в Белграде «погулять», что невыгодно самой Сербии.

«Я не могу сказать, что есть большой туристический интерес к Сербии, обычно там задерживаются на пару дней на пути в другую страну. Конечно, это будет обидная потеря, но замещаемая для туристов. Теперь в случае транзита люди просто не будут выходить в Белград, это потери больше для сербской экономики, а не для туристов. Люди просто будут выбирать стыковки так, чтобы всего пару часов проводить в аэропорту. Люди продолжат летать. При этом Евросоюз в целом давит на то, чтобы сербская авиакомпания не летала в Россию», - заключил собеседник НСН.

По данным официальной статистики Сербии, страну в прошлом году посетили около 174 тысяч россиян. Несмотря на небольшое снижение общего числа визитов (в 2024 году было около 185 тысяч прибытий), число российских туристов остается значительным, и Россия уверенно входит в топ-3 стран-лидеров по числу иностранных гостей.

