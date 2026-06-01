Футбольная сборная США победила команду Сенегала в товарищеском матче
Сборная США по футболу обыграла команду Сенегала в товарищеском матче в преддверии домашнего чемпионата мира.
Американцы одержали победу со счетом 3:2. Голы забили игроки сборной Соединенных Штатов Серджиньо Дест, Кристиан Пулишич и Фоларин Балоган. Кроме того, в игре оформил дубль сенегалец Садио Мане.
Сборные США и Сенегала примут участие в чемпионате мира по футболу, который стартует 11 июня. Первенство пройдет в Канаде, Мексике и США.
Ранее сборная России по футболу проиграла команде Египта в товарищеском матче, россияне уступили со счетом 0:1, напоминает 360.ru.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Кабмин ввел временный запрет на экспорт авиакеросина
- Футбольная сборная США победила команду Сенегала в товарищеском матче
- Макрон заявил о задержании шедшего из России танкера Tagor
- Трамп: Иран хочет заключить сделку с США, выгодную для Вашингтона
- Первый с марта рейс «Аэрофлота» вылетел из Москвы в Дубай
- Сербия готова отказаться от безвиза и «братства» с Россией для вступления в ЕС
- В Южной Корее из-за взрыва на оборонном заводе погибли четыре человека
- «Руспродсоюз»: Цены на куриные яйца стали ниже уровня 2024 года
- Над территорией России сбили 72 украинских БПЛА
- В России заработала единая цифровая система мониторинга образования