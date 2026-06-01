Футбольная сборная США победила команду Сенегала в товарищеском матче

Сборная США по футболу обыграла команду Сенегала в товарищеском матче в преддверии домашнего чемпионата мира.

Американцы одержали победу со счетом 3:2. Голы забили игроки сборной Соединенных Штатов Серджиньо Дест, Кристиан Пулишич и Фоларин Балоган. Кроме того, в игре оформил дубль сенегалец Садио Мане.

Сборные США и Сенегала примут участие в чемпионате мира по футболу, который стартует 11 июня. Первенство пройдет в Канаде, Мексике и США.

Ранее сборная России по футболу проиграла команде Египта в товарищеском матче, россияне уступили со счетом 0:1, напоминает 360.ru.

