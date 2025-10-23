При взрыве в Копейске погибли десять и пострадали 19 человек
Увеличилось число погибших и пострадавших в результате взрыва на предприятии в Копейске Челябинской области. Об этом сообщил глава региона Алексей Текслер в Telegram-канале.
Ранее стало известно, что в Копейске произошли взрыв и возгорание на одном из предприятий. Сообщалось о девяти погибших и пяти пострадавших. По факту ЧП Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении требований безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц, пишет RT.
Как отметил Текслер, количество погибших увеличилось до десяти.
«Всего пострадало 19 человек. Как сообщал ранее, 5 человек госпитализированы в тяжелом состоянии... Кроме того, амбулаторно проходят лечение еще 14 человек», - указал губернатор.
Он уточнил, что двое госпитализированных находятся в ожоговом отделении городской больницы в Челябинске, двое — в областной больнице, туда же планируют перевести еще одну пострадавшую.
После взрыва в Копейском городском округе ввели режим муниципальной чрезвычайной ситуации. Кроме того, в связи с произошедшим 24 октября объявили в Челябинской области днем траура.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Через дождь и ветер: Как снимали приключенческое телешоу «Форт»
- В России опровергли высокий спрос на пожилых сотрудников
- «США – противник»: Медведев оценил решение Трампа отменить встречу с Путиным
- При взрыве в Копейске погибли десять и пострадали 19 человек
- «Сидит на двух стульях»: Когда «потеплеет» между Москвой и Вашингтоном
- Мэр Рязани отстранен от должности
- KOALA MUSIC стал партнёром программы для продюсеров от Вышки и Гнесинки
- Собянин сообщил о сбитом БПЛА, летевшем на Москву
- Работают незаконно: Росгвардия займется проверкой частных детективов
- В Румынии мужчина на авто пытался протаранить ворота посольства России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru