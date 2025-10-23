При взрыве в Копейске погибли десять и пострадали 19 человек

Увеличилось число погибших и пострадавших в результате взрыва на предприятии в Копейске Челябинской области. Об этом сообщил глава региона Алексей Текслер в Telegram-канале.

Ранее стало известно, что в Копейске произошли взрыв и возгорание на одном из предприятий. Сообщалось о девяти погибших и пяти пострадавших. По факту ЧП Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении требований безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц, пишет RT.

Как отметил Текслер, количество погибших увеличилось до десяти.

«Всего пострадало 19 человек. Как сообщал ранее, 5 человек госпитализированы в тяжелом состоянии... Кроме того, амбулаторно проходят лечение еще 14 человек», - указал губернатор.

Он уточнил, что двое госпитализированных находятся в ожоговом отделении городской больницы в Челябинске, двое — в областной больнице, туда же планируют перевести еще одну пострадавшую.

После взрыва в Копейском городском округе ввели режим муниципальной чрезвычайной ситуации. Кроме того, в связи с произошедшим 24 октября объявили в Челябинской области днем траура.

