«США – противник»: Медведев оценил решение Трампа отменить встречу с Путиным

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил об отмене встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Венгрии, пишет RT. Кроме того, Вашингтон ввел санкции против компаний «Роснефть» и «Лукойл» и их дочерних предприятий.

«Если у кого-то... сохранялись иллюзии – получите. США – наш противник, а их разговорчивый «миротворец» теперь полноценно встал на тропу войны с Россией», - заявил Медведев.

По словам политика, принятые американской стороной решения – «акт войны», а Трамп солидаризировался с Европой. Вместе с тем Медведев указал, что теперь Россия может бить «разным оружием по бандеровским нычкам» без оглядки на переговоры и добиваться победы на земле.

