«США – противник»: Медведев оценил решение Трампа отменить встречу с Путиным
Зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал отмену саммита России и США в Будапеште и новые американские санкции против Москвы. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил об отмене встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Венгрии, пишет RT. Кроме того, Вашингтон ввел санкции против компаний «Роснефть» и «Лукойл» и их дочерних предприятий.
«Если у кого-то... сохранялись иллюзии – получите. США – наш противник, а их разговорчивый «миротворец» теперь полноценно встал на тропу войны с Россией», - заявил Медведев.
По словам политика, принятые американской стороной решения – «акт войны», а Трамп солидаризировался с Европой. Вместе с тем Медведев указал, что теперь Россия может бить «разным оружием по бандеровским нычкам» без оглядки на переговоры и добиваться победы на земле.
