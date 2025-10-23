Собянин сообщил о сбитом БПЛА, летевшем на Москву

Силы ПВО уничтожили один БПЛА, летевший на Москву В московской 548-ой школе возникла давка из-за неоткрытой второй двери Таможенники пресекли контрабанду серебряных украшений православной тематики в Китай Аренда жилья в Москве за третий квартал 2025 года подорожала на 23% Незаконные работы зафиксированы в доме Лаврова на Остоженке Столичным автомобилистам можно подождать со сменой резины