Собянин сообщил о сбитом БПЛА, летевшем на Москву
23 октября 202511:54
Летевший на Москву беспилотник был ликвидирован. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Как отметил градоначальник, дрон уничтожили средства ПВО Минобороны, пишет RT.
«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», - указал Собянин.
В ночь на 23 октября военные нейтрализовали над территорией России 139 беспилотников ВСУ.
