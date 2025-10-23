Собянин сообщил о сбитом БПЛА, летевшем на Москву

Летевший на Москву беспилотник был ликвидирован. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

В Воронежской области из-за БПЛА повреждены восемь домов

Как отметил градоначальник, дрон уничтожили средства ПВО Минобороны, пишет RT.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», - указал Собянин.

В ночь на 23 октября военные нейтрализовали над территорией России 139 беспилотников ВСУ.

